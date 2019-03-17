РИАМО - 17 мар. В рамках столичного фестиваля «Крымская весна» на бульваре Дмитрия Донского работают представительства семи санаториев полуострова, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Пляжный сезон уже не за горами! А солнечный фестиваль «Крымская весна» сделает его еще ближе: по 18 марта его гости могут слушать джаз и популярную курортную музыку, изучать историю и природу Крыма, учиться готовить крымские блюда и, конечно же, угощаться ими! Еще больше на отдых у моря их настроят встречи с представителями семи санаториев», - говорится в сообщении.

Гости могут узнать все об отдыхе в Крыму: о размещении, питании, экскурсиях, развлечениях и многом другом. Время проведения встреч: 17 марта – с 10:00 до 22:00 и 18 марта - с 11:00 до 21:00.

«Отдых у моря – это всегда долгожданное событие. А залог его успеха – хороший отель или санаторий. Известно, правда, что выбрать его не так-то просто. И если сам Крым не нуждается в представлении – о его красотах, богатой истории, прекрасном климате и кухне знают все, то подробный разговор о санаториях полуострова очень актуален», - поясняется в материале.

Так, сотрудники ялтинского курортного отеля «Пальмира палас» и Сакского военного клинического санатория имени Пирогова общаются с гостями фестиваля в анимационном шале площадки на бульваре Дмитрия Донского.

Санатории «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер» и «Морской прибой», располагающиеся неподалеку от Ялты, и санаторий «Полтава-Крым» в городе Саки также гостят на бульваре Дмитрия Донского. Найти их «резиденции» можно в одном из торговых шале.

Представители санаториев рассказывают всем желающим об особенностях тех мест, где они находятся, пляжах, питании, программах лечения, номерах, достопримечательностях и экскурсиях. Этот подробный экскурс поможет сориентироваться в большом разнообразии крымских санаториев и отелей и, возможно, спланировать свой идеальный отдых уже сейчас.