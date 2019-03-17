РИАМО - 17 мар. На Даниловской набережной в столице неизвестный напал на человека и ранил его в грудь, по данному факту полиция возбудила уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 16 марта в ОМВД России по Даниловскому району Москвы поступил материал проверки по факту госпитализации человека с проникающими колото-резаными ранениями груди. Пострадавшего забрали в 02:32 со Шлюзовой набережной, дом 16.

«Установлено, что в 02:00 по адресу: Даниловская набережная, дом 6А, неизвестный неустановленным предметом причинил указанные ранения жертве», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.