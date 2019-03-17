РИАМО - 17 мар. В столичных центрах «Мои документы» 19 и 20 марта пройдут мастер-классы, участники которых встретятся с бизнес-консультантами, научатся получать госуслуги в электронной форме, а также узнают, как усовершенствовать свое резюме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во флагманском офисе в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) 19 марта проведут мастер-класс «Рестарт продаж. 15 точек роста вашего бизнеса». Бизнес-консультант Ирина Кречетова поможет найти точки роста для повышения продаж, мотивировать сотрудников и запустить процесс рестарта», - говорится в сообщении.

Участники мастер-класса узнают, как вернуть потерянных клиентов. Кроме того, лектор расскажет о нестандартных методах лидогенерации. Занятие пройдет с 15:00 до 17:00. Для участия необходимо заполнить анкету.

В центре госуслуг Таганского района (бульвар Энтузиастов, дом 2) 19 марта пройдет занятие «Таежная тропа». Участники смогут посадить кедровый орех, познакомиться с правилами ухода и секретами высадки в грунт. Мастер-класс продлится с 14:00 до 16:00.

«Во флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 20 марта состоится мастер-класс «Резюме — визитная карточка соискателя». Тренер разберет презентации участников и подскажет, как их можно усовершенствовать. Занятие пройдет с 15:00 до 16:30. Рекомендуется взять с собой резюме», - добавляется на сайте.

Научиться пользоваться государственными услугами в электронном виде можно будет на курсах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома!». Посетители зарегистрируются в личном кабинете, узнают правила корректной передачи показаний приборов учета и самостоятельной записи на прием в государственные учреждения. Кроме того, слушателям расскажут обо всех электронных услугах.

Занятия по госуслугам проведут 20 марта в центрах по адресам: 5-й Донской проезд, дом 15, строение 8 (с 10:00 до 12:00); Нагатинская улица, дом 27 (с 13:00 до 15:00); улица Вавилова, дом 81а (с 15:00 до 16:00); Настасьинский переулок, дом 7 (с 13:00 до 14:00); Дубнинская улица, дом 40а, корпус 1 (с 18:00 до 20:00).