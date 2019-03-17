РИАМО - 17 мар. Российский нападающий хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по количеству голов, забитых в большинстве, сообщает РИА Новости.

Washington Capitals уступил на выезде Tampa Bay Lightning со счетом 3:6, игра прошла 16 марта. Овечкин забил в данном матче два гола. Таким образом хоккеист забросил свою 246-ю шайбу в большинстве и разделил пятое место с канадским форвардом Филом Эспозито.

«Лидирует по этому показателю канадец Дэйв Андрейчук (274), на втором месте идет американец Бретт Халл (265), на третьем - финн Теему Селянне (255), на четвертом - канадец Люк Робитайл (247)», - отмечается в материале.