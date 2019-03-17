РИАМО - 17 мар. Труп местного жителя обнаружили возле дома по улице Ильюшина в подмосковном Домодедове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Шестнадцатого марта в 02:40 в Домодедове, микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, дом 11, около корпуса без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп местного жителя 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1988 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.