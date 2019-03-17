Каждый год московские любители ирландской культуры отмечают один из главных праздников жителей Зеленого острова - День святого Патрика.

В этот день сотни людей надевают яркие костюмы, зеленые шляпы, разрисовывают лица в цвета флага Ирландии и отправляются на прогулку по улицам города.

Главное событие праздника - ставший уже традиционным карнавальный парад на главной аллее парка Сокольники - от Главных ворот до Фонтанной площади, который в этом году прошел в столице уже в 27-й раз.

Пользователь alexandrova_n_a отмечает, что в Сокольниках было не по-мартовски зелено.

mar_mari_com искренне радуется хорошему настроению от окружающих ее ярких цветов и веселой музыки.

От внимания пользователя igordiezov не ускользнуло, что Москву посетили зеленые человечки.

olesia_kz удивляется, откуда в Москве столько любителей Ирландии.

Пользователь skalka_ считает, что День Святого Патрика получился идеальным благодаря компании лучших людей, огромному количеству музыки и душевной атмосфере.

Для lookatan ежегодное посещения парада в честь святого Патрика в Сокольниках уже стало традицией.

Пользователя orange_aksu_ до глубины души поразила атмосфера, царящая вокруг.

_something__normal_ запомнил этот парад невероятным, полным новых впечатлений и хорошими эмоциями.

Пользователю julia_alandarova посчастливилось сфотографироваться с самим святым Патриком.

А пользователь tolik_baran сетует на то, что на параде были одни бараны.

Костюм национального зеленого цвета Ирландии в этот день примерили даже хорошие мальчики.

Парад в честь Дня святого Патрика — одно из кульминационных событий Irish Week — крупнейшего фестиваля ирландской культуры в России, но далеко не единственное.

В этом году в рамках «Недели Ирландии» в клубе «Известия Hall» прошел фестиваль «День и ночь Святого Патрика 2019», который запомнился пользователям соцсетей яркими выступлениями ирландских групп и российских фолк-рок-коллективов.

Любители интеллектуального досуга могли насладиться картинами с Зеленого острова, представленными столичным зрителям в рамках Irish Film Festival.

Многие предпочитают отмечать День святого Патрика по-ирландски - пинтой пива в пабе. В этот день гостей ирландских пабов Москвы ждут различные конкурсы, а также музыкальные программы в честь дня покровителя Зеленого острова. Некоторые заведения приготовили для своих посетителей небольшие тематические подарки.