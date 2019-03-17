РИАМО - 17 мар. Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов поздравил тружеников сферы ЖКХ и бытового обслуживания из Подмосковья с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России и пожелал им личного благополучия и новых профессиональных достижений.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России отмечается каждый год в третье воскресенье марта.

«Поздравляю всех работников жилищно-коммунальной отрасли с профессиональным праздником! За последние шесть лет удалось совершить настоящий прорыв в развитии коммунальной инфраструктуры Подмосковья», - написал Пестов в Twiiter.

Он подчеркнул, что благодаря реализации губернаторских программ улучшено качество теплоснабжения почти 1,8 миллиона и водоснабжения более 1,5 миллионов жителей Московской области. Значительно снизилась аварийность на объектах ЖКХ, повысилось качество оказываемых населению коммунальных услуг.

«Желаю всем специалистам, причастным к этому празднику, личного благополучия и множества новых профессиональных достижений», - заключил Пестов.