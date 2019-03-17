РИАМО - 17 мар. Испанская газета El Periodico назвала исполнителей из Голландии, Швеции и России наиболее вероятными претендентами на победу в песенном конкурсе «Евровидение-2019», сообщает Газета.ru.

«По версии авторов материала, российский певец Сергей Лазарев является третьим в списке вероятных победителей «Евровидения». Он исполнит на конкурсе композицию Scream», - говорится в сообщении.

Больше всего шансов на победу, по мнению El Periodico, у голландца Дункана Лоуренса с песней Arcade. По прогнозу, на втором месте окажется певец из Швеции Джон Людвик с песней Too late for love.

Также авторы материала подчеркнули, что участники «Евровидения» из скандинавских стран в последние годы регулярно попадают в десятку лидеров песенного конкурса.

Лазарев представил свою песню для «Евровидения» 9 марта. Он опубликовал клип Scream на YouTube.

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый и второй полуфиналы, а также финал состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.