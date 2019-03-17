РИАМО - 17 мар. Российский певец и композитор Олег Газманов выразил соболезнования родным и близким певицы Юлии Началовой, которую он назвал талантливым и улыбчивым человеком, сообщает Газета.ru.

«Не могу поверить! Такая молодая, талантливая, улыбчивая. Ушла так рано... Хочется, как в моей песне, чтобы каждой минуте вслед никогда не говорить это страшное слово «прощай», - написал Газманов в Instagram.

Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве на 39-м году жизни. Артистка находилась в больнице в искусственной коме. Ранее певицу экстренно госпитализировали с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за мигрирующей подагры и сахарного диабета, также у Началовой произошел резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание.

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