РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 12:05, движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота с Большой Серпуховской улицы на Индустриальную. Средняя скорость движения на данном участке автодороги - 20 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Индустриальная, Кирова, Стекольникова, Комсомольская, Революционный проспект и других.