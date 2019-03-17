РИАМО – 17 мар. Пользователям государственной системы взимания платы за проезд фур по федеральным трассам «Платон» ночью 18 марта будет недоступна оплата с помощью банковских карт, сообщается на сайте «Платона».

«В связи с планируемым проведением регламентных работ в процессинге банка-партнера, обеспечивающего прием платежей с помощью банковских карт, 18 марта 2019 года в период с 01:00 по 05:00 будет ограничена возможность пополнения расчетной записи или оплаты маршрутных карт с помощью банковских карт в личном кабинете на сайте www.platon.ru, в терминалах самообслуживания и центрах информационной поддержки пользователей. При этом сервис приема платежей с помощью топливных карт будет работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Водителей просят заблаговременно пополнить расчетные записи и оплатить маршрутные карты, либо использовать иные инструменты и каналы внесения платы. Внести плату можно с помощью банковских переводов по реквизитам оператора системы «Платон», наличными, электронными деньгами и банковскими картами в партнерской сети.

Оформить и оплатить маршрутную карту можно также в электронном кошельке QIWI. Пополнить QIWI кошелек можно с помощью банковской карты. Пользователи банковских карт Сбербанка могут провести оплату в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России 15 ноября 2015 года. Средства, полученные в результате функционирования системы «Платон», аккумулируются в Федеральном дорожном фонде, их направляют на приведение федеральных автотрасс в нормативное состояние. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за один километр.