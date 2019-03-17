РИАМО - 17 мар. Студенты Российского университета транспорта (МИИТ) проведут акцию «РУТ за ЛОКО» перед воскресным футбольным матчем «Локомотив» - «Краснодар» в Москве, сообщил проректор университета Михаил Кленов.

В воскресенье в Москве состоится матч между «Краснодаром» и действующим чемпионом страны «Локомотивом» в рамках 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

«Более 300 студентов Российского университета транспорта проведут акцию «РУТ за ЛОКО» перед матчем между «Локомотивом» и «Краснодаром», который состоится 17 марта в 16:30 на стадионе «РЖД Арена». Студенты - представители фан-клуба университета «Локомотив» - подготовили сюрприз для команды в рамках специально организованной акции «РУТ за ЛОКО», - отметил Кленов.

Он добавил, что билеты на матч для учащихся бесплатно предоставил ФК «Локомотив».

Как уточнил представитель пресс-службы Российского университета транспорта, на форуме «Транспортное образование и наука 2019», который состоялся в феврале, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе и ректор Российского университета транспорта Александр Климов подписали соглашение о намерениях.

Согласно достигнутой договоренности выпускники общеобразовательной школы «Локомотива» смогут получить высшее образование в Российском университете транспорта. Общеобразовательная школа «Локомотива» была открыта 1 сентября 2017 года, там обучается 98 учеников с пятого по одиннадцатый классы. В рамках сотрудничества РУТ также рассмотрит возможность открытия нового факультета «Управление футбольным клубом и академиями». Студенты вуза получат возможность проходить производственную практику в подразделениях ФК «Локомотив».