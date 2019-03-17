РИАМО - 17 мар. В России приступили к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет «Калибр», сообщает ТАСС.

«Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли», - сказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он отметил, что водоизмещение обновленных фрегатов увеличат до 7 тысяч тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет - до 48 единиц. В боекомплект фрегатов также войдут гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Источник уточнил, что в данных кораблях установят единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов средств поражения - артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных.

В боевой состав ВМФ России на сегодняшний день входит головной фрегат базового проекта 22350 «Адмирал Горшков». Также сейчас проходит испытания первый серийный фрегат 22350 «Адмирал Касатонов».