РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Житель подмосковного Подольска пожаловался на провалившийся грунт на улице Кирова у остановки «Кинотеатр «Родина», отремонтировать тротуар планируют в мае, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать тротуар по улице Кирова. Он отметил, что у автобусной остановки «Кинотеатр «Родина» провалился грунт к фонтану. Из-за этого на данном участке ходить пешеходам опасно и неудобно.

«По вопросу провала грунта у остановки «Кинотеатр «Родина» на улице Кирова сообщаем, что в результате обследования территории сотрудниками комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа было установлено, что для устранения провала требуется капитальный ремонт основания. Работы будут проведены с наступлением благоприятных погодных условий, после проведения торгов. Ориентировочный срок проведения работ - 15 мая 2019 года», - сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Он отметил, что по информации МУП «Водоканал», водопроводные колодцы находятся в технически исправном состоянии, утечек на сетях водоснабжения нет.