РИАМО - 17 мар. Жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждет потепление, средняя суточная температура воздуха окажется выше климатической нормы на 4 градуса и приблизится к показателям середины апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Усилиями атлантического циклона погода в регионе берет курс на потепление. В воскресенье днем ожидается 3-5 градусов тепла, а на следующей неделе столбики термометров могут приблизиться к отметке в плюс 8 градусов.

«Средняя суточная температура в первой половине следующей недели примерно на 4 градуса будет превышать обычную и соответствовать началу апреля. Рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры преодолеть погоде не удастся», - говорится в сообщении.

Так, например, рекорд тепла для 17 марта останется за 2015 годом (плюс 11,6 градуса). Сильных осадков синоптики не ждут, поэтому самое большое количество для 17 марта останется в прошлом - это 1949 год, когда выпало 15,6 миллиметра, то есть почти половина от месячной нормы.

Теплая весенняя погода продержится в регионе почти всю следующую неделю, хотя синоптики не исключают небольшого похолодания ближе к концу месяца.