РИАМО - 17 мар. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин поздравил работников жилищно-коммунального комплекса городских округов Мытищи и Лобня с профессиональным праздником и пожелал им безаварийной работы, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России отмечается каждый год в третье воскресенье марта.

«Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального комплекса, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Днем и ночью вы готовы выехать на место аварии и сделать все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появились вода, свет, газ и тепло. Благодарю каждого сотрудника, кто каждый день создает комфортные условия для жизни граждан», - сказал Чаплин.

Он также пожелал труженикам сферы ЖКХ бесперебойной и безаварийной работы, здоровья, добра, благополучия и больше поводов для радости.

Чаплин был избран в Московскую областную думу VI созыва в 2016 году. Территориальный округ – Лобня и Мытищи. Курирует вопросы бюджета, экономики, финансовой и налоговой политики, имущественных отношений и землепользования, а также вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.