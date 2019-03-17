РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали одежду и молочную смесь для детей молодой матери, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«К нам в Георгиевское сестричество милосердия в Подольске обратилась молодая мама двоих детей - дочки девяти лет и мальчика, совсем еще малыша - всего четыре месяца. Лидия в данный момент находится в сложной жизненной ситуации и без работы (сынишка совсем маленький). Мы привезли девушке одежду для детей, несколько упаковок подгузников и детскую молочную смесь», - говорится в сообщении.

Также на днях волонтеры передали лекарства нуждающимся в детском отделении подольской больницы.