Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности в Москве после длительной болезни. Вся страна следила за состоянием 38-летней звезды, которая в тяжелом состоянии находилась в больнице с 11 марта. Обозреватель РИАМО вспомнила самые яркие эпизоды творческого пути Юлии, которую запомнили, как девушку с ангельской внешностью и голосом Мэрайи Кэри.

«Утренняя звезда»

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье музыкантов. Отец Юлии Виктор Началов был композитором и музыкальным продюсером, мама также занималась музыкой. Заметив талант дочери, родители уже с 2 лет стали заниматься с ней вокалом.

В 5 лет Юля стала выступать на профессиональной сцене. Слава к юной исполнительнице пришла после победы в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Здесь Юля познакомилась с певицей Ириной Понаровской, которая несколько лет была наставницей начинающей звезды.

Уже в 13 лет у Юлии вышел дебютный альбом «Ах, школа, школа!». В том же 1995 году юная певица приняла участие в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», где завоевала Гран-при. Кстати, соперницами Началовой на конкурсе были Кристина Агилера и Дина Браун, но Юлии удалось обойти всех.

Двумя годами позже вышел сингл Юлиии Началовой «Герой не моего романа» – он стал настоящим хитом для школьниц всей страны. Эта песня оказалась судьбоносной в творчестве певицы.

Всего же за свою музыкальную карьеру Началова выпустила семь альбомов.

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Ведущая и актриса

Еще в начале 1990-х Юлию пригласили на роль ведущей популярной детской программы «Там-Там новости». Так певица стала популярной телеведущей. Позже было участие в «Последнем герое», музыкальных шоу «Один в один» и «Два голоса». В программе «Наш выход» она выступила уже в качестве наставника конкурсантов.

Юлия пробовала себя и в качестве актрисы – в 2005 году ее пригласили на роль Констанции в новогодней телевизионной комедии «Три мушкетера». Певица снялась в шести кинофильмах. Последней телесъемкой Юлии Началовой в 2019 году стало участие в шоу «Ты супер!» на НТВ.

В последние годы Юлия Началова работала с американским композитором и продюсером Уолтером Афанасьевым, автором всемирно известных хитов Мэрайи Кэри. Диск «Дикая бабочка» был записан при участии Лос-Анджелесского симфонического оркестра и легендарного саксофониста Кенни Джи.

Певица дважды была замужем. Первый брак с участником группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским сама Началова называла ошибкой молодости. Вторым мужем Началовой стал футболист Евгений Алдонин. Они поженились в 2006 году, в том же году на свет появилась их дочь Вера. Однако второй брак певицы тоже распался.

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«Прощай, ангел»

О болезни Юлии Началовой стало известно несколько лет назад. Серьезные проблемы со здоровьем начались после того, как Юлия перенесла неудачную пластическую операцию в США. В течение восьми лет артистка страдала от подагры и боролась с системной красной волчанкой. У нее был еще один тяжелый диагноз — сахарный диабет.

11 марта Юлию Началову госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из московских больниц. У певицы началось заражение крови после травмы ноги. Врачи ввели ее в искусственную кому, затем у нее начался отек мозга. Из-за начавшейся гангрены ноги певице требовалась срочная операция, которую она не перенесла и скончалась вечером 16 марта.

Официальной причиной смерти стало заражение крови и острая сердечная недостаточность.

Коллеги Юлии Началовой не могут поверить в смерть молодой и жизнерадостной артистки. Все вспоминают ее заразительный смех, очаровательную улыбку и светлую энергию.

«Так больно, что ушел такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о ее тяжелом состоянии, но уверены были, что выкарабкается. Ведь совсем недавно вместе снимались, смеялись. 38 лет, бедная девочка. До слез», — признался в соцсетях шоумен Максим Галкин.

Артист Филипп Киркоров сравнил Юлию с ангелом. «Больно. Несправедливо. рано. Ну, почему Бог забирает именно таких и так рано? Неужели там не хватает ангелов? Прощай, ангел, по имени Юля…», - написал Киркоров в Instagram.

«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала в соцсетях примадонна Алла Пугачева.

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