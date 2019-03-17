РИАМО - 17 мар. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» утром в воскресенье задержали и отменили 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» четыре рейса задержали, шесть отменили. В аэропорту «Шереметьево» десять рейсов задерживаются. Во «Внукове» два рейса отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.