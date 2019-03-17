РИАМО - 17 мар. На севере столицы автомобиль полиции совершил наезд на препятствие, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Примерно в 21:10 (16 марта - ред.) патрульный автомобиль полиции на Ленинградском шоссе в районе дома 30 совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии.