РИАМО - 17 мар. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление, практически каждый день будут идти дожди, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Основным фактором, который будет определять условия погоды на протяжении наступающей рабочей недели, по-прежнему останутся циклоны. Их будет несколько, они будут перемещаться по северным регионам Европейской России, а столица и окрестности будут оставаться в их теплом секторе. Погода будет постепенно теплеть, однако не сильно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Московском регионе на новой неделе температура воздуха по ночам будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В первой половине недели в дневные часы ожидается от плюс 1 до плюс 6 градусов, начиная с четверга температура воздуха будет в пределах плюс 2 - плюс 7 градусов.

«Каких-то экстремально сильных осадков мы на ожидаем, тем не менее практически каждый день, особенно в середине недели (вторник, среда) пройдут дожди», - заключил собеседник агентства.