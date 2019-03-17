РИАМО - 17 мар. Станция московского метро, которая появится на территории международного аэропорта «Внуково», расположится в павильоне «Аэроэкспресса», сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«Само метро придет практически в аэропорт, оно будет параллельно заведено в павильон с «Аэроэкспрессом». Специально выбрали такой достаточно сложный вариант, но он действительно придаст удобство пассажирам», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в аэропорту «Внуково» трудятся свыше 1 тысячи человек, с открытием метро доступность места работы для них значительно улучшится.

Протяженность нового участка Калининско‑Солнцевской линии метро до аэропорта «Внуково» составит 5,2 километра. В его составе откроют две станции: «Пыхтино» и «Внуково».

Ранее Собянин сообщил, что на прокладку метро до аэропорта «Внуково» уйдет порядка трех-четырех лет. Ветка пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса» без захода в поселок Внуково.