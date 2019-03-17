РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Пожар потушили в одном из дачных домов в Гаражном проезде в Подольске, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В воскресенье в 05:33 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: городской округ Подольск, Гаражный проезд, дом 3.

«В настоящее время пожар в дачном доме в Гаражном проезде в Подольске ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 10 человек.