РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Подольская спортсменка Варвара Беребнева стала золотым призером первенства Московской области по плаванию среди девушек, сообщается в группе «Подольск - город спорта» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанница подольской спортивной школы «Весна» Варвара Беребнева завоевала золото на первенстве Московской области по плаванию среди девушек 2005-2006 года рождения. Подольчанка стала лучшей на дистанции 50 метров брассом. Поздравляем Варвару и ее тренера», - говорится в сообщении.

Первенство Московской области по плаванию проходит до 18 марта. Подольским спортсменам, участвующим в соревнованиях, пожелали удачи и новых побед.