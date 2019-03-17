РИАМО - 17 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал туристический поток внешней оценкой развития города, увеличение числа туристов говорит о том, что город стал чище и комфортнее.

«Туристический поток - это, по сути дела, такая внешняя оценка того, что происходит в городе. Мы можем замечать, не замечать, как меняется город, но внешне это заметно очень хорошо. И увеличение туристического потока говорит, что город стал чище, уютнее, комфортнее, дал более комфортный транспорт, больше стало отреставрированных памятников архитектуры, стало больше различного рода мероприятий, фестивалей, крупных событий, на которые приезжают гости со всей России и со всего мира», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также напомнил, что в течение 3-5 лет планируется построить большую часть объектов на ВДНХ.

В прошлом году столицу посетили 23,5 миллиона туристов, турпоток вырос на 84% по сравнению с 2010 годом, основной поток туристов (18 миллионов человек) составляют граждане России.

В топ-5 стран дальнего зарубежья по числу граждан, посетивших Москву, в 2018 году вошли Китай (803,6 тысячи человек), Германия (321,9 тысячи человек), Франция (149,3 тысячи человек), Израиль (144,3 тысячи человек) и США (137,8 тысячи человек).