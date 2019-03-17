РИАМО - 17 мар. Информация о минировании торгово-развлекательного центра «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках не подтвердилась, после обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 21:10 16 марта от неизвестного заявителя в систему-112 поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ «МЕГА Белая Дача».

«Проведена эвакуация 4,9 тысячи человек, из них 1,2 тысячи человек персонала. В 00:10 17 марта 2019 обследование помещения ТРЦ и прилегающей территории завершено, наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось», - говорится в сообщении.