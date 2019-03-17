РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Спортсмены различных спортклубов провели совместную тренировку по кикбоксингу для подготовки к соревнованиям в Подольске, сообщается в группе «Подольск - город спорта» в соцсети «ВКонтакте».

«В бойцовском клубе «Воин», расположенном в поселке Щапово новой Москвы, 16 марта прошла совместная тренировка Федерации кикбоксинга Московской области и спортсменов из спортивных клубов «Цезарь», «Воин» и «Феликс Файт». Всего ее участниками стали 28 бойцов 2001-2008 годов рождения», - говорится в сообщении.

Спортивная встреча состоялась в рамках подготовки ко всероссийскому турниру по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт» и первенству городского округа Подольск в дисциплине «лайт-контакт», посвященным памяти Героя России Александра Монетова. Они пройдут с 16 по 19 мая в подольском муниципальном учреждении «Спорт-Сервис».