РИАМО - 17 мар. Знаменитый режиссер и сценарист Марлен Хуциев 16 марта был экстренно госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Режиссер был доставлен в больницу из дома после того, как ему резко стало плохо. Медики подозревают, что у него могло произойти внутреннее кровотечение», - говорится в сообщении.

Это уже не первая госпитализация режиссера за последние несколько месяцев.

В конце декабря Хуциева вместе с супругой госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник. Его жену спасти не удалось. Сам Хуциев был выписан из клиники в конце февраля.

Марлен Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден Госпремией РФ (1993). Известен по фильмам «Весна на Заречной улице», «Июльский дождь», «Был месяц май» и другим.