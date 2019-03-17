РИАМО - 17 мар. Главное управление МЧС России по Московской области опубликовало на своем сайте правила поведения во время половодья, соблюдать которые необходимо не только рыбакам и жителям затопляемых мест, но и всем, кто решил полюбоваться на ледоход с берега.

«Остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. Пользуйтесь только оборудованными переправами по льду», - говорится в сообщении.

Рыбакам следует учитывать, что ранней весной структура льда меняется, он становится рыхлым, толщина его уменьшается. Поэтому необходимо брать с собой спасательные средства и во время рыбалки держать их под рукой.

Простейшим спасательным средством для терпящих бедствие на льду может служить обычная крепкая веревка длиной 10 метров с большими (длиной 70 сантиметров) петлями на обоих концах или поплавками на одном конце.

«Если лед под вами проломился и поблизости никого нет - не впадайте в панику, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на живот или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли», - рассказали спасатели.

Тем, кто оказывает помощь тонущим, надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф, чтобы помочь выбраться из воды. Затем нужно доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости следует оказать первую медицинскую помощь или доставить в лечебное учреждение.

В период половодья в тех населенных пунктах, где возможно подтопление, необходимо постоянно держать радио включенным, ибо большая вода может прибыть неожиданно. Нужно заранее запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой, собрать необходимые документы в одно место и упаковать их в целлофан.

Владельцам гребных и моторных лодок запрещается эксплуатировать плавсредства на водных объектах до освобождения их от ледостава и во время весеннего паводка. Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещают о возможном подтоплении.

«Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан проявлять полное самообладание и уверенность, что помощь будет оказана. Личным примером и словами воздействовать на окружающих с целью пресечения паники; оказывать помощь детям и престарелым, лицам, не способным самостоятельно перемещаться, и больным», - добавляется на сайте.

При получении предупреждения об угрозе затопления следует без промедления выйти в безопасное место, то есть на возвышенность. Если наводнение развивается медленно, то нужно принять меры к спасению имущества и материальных ценностей: перенести их в безопасное место, а затем выйти на верхний этаж (чердак) или крышу. Для спасения нужно использовать имеющиеся плавсредства. Их также можно соорудить из бревен, досок, автомобильных камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камыша, связанного в пучки. В качестве спасательных кругов на каждом плоту желательно иметь одну-две надутые автомобильные камеры.

«Если вы все-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждите помощи», - отмечается в материале.

В преддверии половодья сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят в Подмосковье месячник безопасности. Госинспекторы ГИМС регулярно патрулируют акваторию региона, проверяют состояние ледового покрова, выявляют рыбаков, вышедших на тонкий лед. Последним разъясняют, насколько опасно такое экстремальное занятие.