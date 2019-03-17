РИАМО - 17 мар. На стройплощадке в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа обнаружили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 10:00 16 мартаот оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении пяти боеприпасов времен Великой Отечественной войны по адресу: городской округ Наро-Фоминск, Апрелевка, улица Августовская, дом 14, стройплощадка.

«В 15:15 16 мартабоеприпасы уничтожены силами министерства обороны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения не было. Расстояние до жилых строений 300 метров», - говорится в сообщении.