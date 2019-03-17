РИАМО - 17 мар. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит 7 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5, по области - плюс 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Атмосферное давление в Москве и области вновь начнет расти. Температура воздуха по-прежнему превысит обычные для этого времени показатели на 3-4 градуса, содержание кислорода в воздухе будет со слабым гипоксическим эффектом.

Сезонная перестройка в природе у одних людей вызывает прилив сил, повышение эмоциональной и физической активности, у других, особенно с повышенной метеочувствительностью, перенесших в недавнем прошлом различные сосудистые нарушения, бронхо-легочные или же другие воспалительные заболевания, обострения болезней опорно-двигателеого аппарата, у которых снижены функциональные механизмы, перестройка внешних погодных факторов становится дополнительной нагрузкой, и вызывает различные негативные реакции.

«Чтобы уменьшить влияние перепадов погоды, необходимо соблюдать простые правила - уменьшить чрезмерные физические нагрузки, при любой погоде постараться хотя бы немного пройтись по воздуху, в домашних условиях принимать контрастный душ или ванны с растительными средствами, адаптогены и витаминные комплексы, а также сезонные профилактические приемы лекарств, рекомендованных врачом», - отмечается в материале.