РИАМО - 17 мар. В воскресенье в столице начинаются работы по реконструкции остановочного пункта «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги, здесь обновят платформы и построят пешеходный тоннель, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Взамен старых платформ железнодорожники построят новые, а также проложат подземный пешеходный тоннель. Согласно программе, новый пешеходный переход оснастят лифтами и эскалаторами для маломобильных граждан. В перспективе тоннель заменит существующие настилы, что повысит безопасность пассажиров при переходе через железную дорогу», - говорится в сообщении.

С воскресенья на период строительных работ пригородные поезда для посадки и высадки будут останавливаться у временных деревянных платформ, которые специально возведены, чтобы у пассажиров была возможность пользоваться электричками.

«О завершении модернизации и открытии новых платформ будет сообщено дополнительно. Просим пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам», - уточняется в материале.

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Киевского направления МЖД, предусматривающей строительство третьего и четвертого главных путей на участке Москва – Апрелевка.

Дополнительные пути позволят увеличить количество пригородных поездов, а новые станции сделают доступнее прилегающие к железной дороге районы, образуют пересадки на другие виды транспорта. Все это позволит повысить транспортную доступность новой Москвы и укрепить транспортные связи Московской агломерации в целом.