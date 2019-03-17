РИАМО - 17 мар. Свыше 4 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на матчах Российской футбольной премьер-лиги в Москве в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В столице в воскресенье пройдут два футбольных матча 20-го тура РФПЛ. На стадионе «Открытие арена» состоится матч между командами «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург), на стадионе «РЖД Арена» встретятся команды «Локомотив» (Москва) и «Краснодар» (Краснодар).

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях будет задействован наряд численностью более 4 тысяч человек, из них сотрудники полиции и Росгвардии – порядка 2,5 тысяч человек; работники частных охранных организаций, народные дружинники и контрольно-распорядительных служб – более 1,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

К работе по обеспечению безопасности спортивных состязаний также привлекаются представители ГУ МЧС России по Москве, кинологи со служебными собаками, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию.