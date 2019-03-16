РИАМО - 16 мар. Вечером в субботу в эфир телеканала «Россия-1» вышла программа «Один в один» с участием певицы Юлии Началовой, которая несколько часов назад скончалась в столичной больнице.

Трансляция развлекательного шоу «Один в один. Народный сезон. Финал» началась около 21 часа по московскому времени. В программе Началова выступила в роли наставника, который помогает участникам шоу перевоплощаться в известных музыкантов и поющих артистов.

Как отметил ведущий телеканала Сергей Брилев, это последняя телевизионная съемка Юлии Началовой.

Началова находилась в столичной больнице в искусственной коме. По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание. Певица скончалась в субботу. Ей было 38 лет.

Названа причина смерти певицы Началовой>>