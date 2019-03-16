РИАМО - 16 мар. Причиной смерти российской певицы Юлии Началовой стала острая сердечная недостаточность, певица скончалась не приходя в сознание, она была в искусственной коме, сообщается в Telegram-канале Mash.

«Юля умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Юля Началова ушла из жизни в окружении семьи и близких. Они находились с ней в больнице до последнего, до последнего же за нее боролись врачи. Сердце артистки остановилось в 18:20», – говорится в сообщении.

Началова находилась в столичной больнице в искусственной коме. По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание. Певица скончалась в субботу. Ей было 38 лет.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

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