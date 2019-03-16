РИАМО - 16 мар. Квартиру на Ленинградском шоссе в столице, в которой нашли брошенную пятилетнюю девочку, не отключали от света и воды, сообщает ТАСС.

«Квартира на Ленинградском шоссе в Москве, где недавно была найдена брошенная пятилетняя девочка, не была отключена от воды и света, хотя долг по квартплате превышал 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в квартире не было света и воды. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, комиссия по делам несовершеннолетних обязалась проверить квартиру.

«Префектура САО не подтверждает, что коммуникации были отключены во время того, как находилась девочка в квартире. И несмотря на высокий долг по квартплате, более 600 тысяч рублей, тем не менее все коммуникации были включены до момента, пока девочку не извлекли из квартиры», – сообщила представитель префектуры Северного административного округа Москвы Марина Копылова.

Она также дополнила, что точная сумма задолженности по ЖКХ сейчас уточняется.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

После больницы девочка продолжит адаптацию в Центре патологии речи и санатории, ее психологическое развитие очень сильно нарушено.

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