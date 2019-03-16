РИАМО - 16 мар. Коллеги российской певицы Юлии Началовой выражают соболезнования в социальных сетях в связи со смертью артистки.

«Сказать, что я в шоке и в ужасе, это не сказать ничего! Молодая, всегда такая приветливая, девочка чистая! Столько испытаний на ее долю выпало. Доченька Верушка, родители миленькие! Держитесь! Я не знаю, как в такой ситуации помочь! Просто сердце рыдает и не способно это понять. Мы все соболезнуем и очень сострадаем. Завтра пойду в церковь с самого утра и поставлю за новопреставленную Иулию», – написала в соцсети Instagram певица Наталья Подольская.

Журналист Владимир Соловьев выразил искренние соболезнования семье артистки.

«Умерла Юлия Началова. Совсем молодая. 38 лет. Какой ужас», – написал в Instagram Соловьев.

Певица Лена Катина, шокированная трагической новостью, написала, что совсем недавно общалась с певицей и не может поверить в случившееся.

«Юлечка! Я не могу поверить! Только что переписывались, обсуждали книжки, гастролировали вместе. Царствие небесное! Ты очень светлый, добрый человек», – написала Катина в Instagram.

Российский певец Станислав Пьеха оставил в соцсети краткое послание: «Юлечка…прощай».

«Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу. Новый 2004 год, клуб «Метелица», как невзначай ты подходишь ко мне, берешь меня за руку, и так по-простому говоришь: «Привет, я Юля». А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой. И потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая», – вспоминает певец Александр Панайотов.

Началова находилась в столичной больнице в искусственной коме. По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание. Певица скончалась в субботу.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

Поклонники шокированы новостью о смерти певицы Юлии Началовой>>