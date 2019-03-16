РИАМО - 16 мар. В одном из кафе в центре Москвы у генерального директора подмосковной фирмы трое неизвестных похитили кошелек, в котором находились 20 тысяч евро и 15 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о краже поступило 15 марта от гражданина 1976 года рождения – генерального директора ООО из Одинцовского городского округа. Кража произошла в кафе по адресу: Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 марта в период с 11:30 до 12:00 в помещении кафе, расположенном по указанному адресу, трое неизвестных совершили кражу принадлежащих пострадавшему 20 тысяч евро (по курсу ЦБ РФ на 14 марта – 1,48 миллиона рублей) и 15 тысяч рублей, которые находились в кошельке, лежащем рядом с ним на стуле, скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил почти 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».