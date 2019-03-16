РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Подъезд, оформленный декоратором из подмосковного Подольска Анжеликой Горбатовой, принимает участие в конкурсе «Лучший подъезд страны» Первого канала, сообщила «РИАМО в Подольске» Горбатова.

«Фотография подъезда в микрорайоне Кузнечики участвует в конкурсе лучших подъездов страны программы «Доброе утро» Первого канала. Прошу земляков проголосовать за подъезд в группе «Доброе утро» в соцсети «ВКонтакте» . Одна из фотографий уже набрала 286 лайков, пока мы лидируем, но конкуренты догоняют», - сказала Горбатова.

Чтобы голос учли, нужно вступить в группу передачи и сделать репост записи себе на стену. Затем поставить лайк самому красивому подъезду. Подъезд, фото которого наберет больше всего лайков, получит сюрприз от программы «Доброе утро».