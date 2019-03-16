РИАМО - 16 мар. В соцсетях поклонники выражают свои соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой, которая скончалась от тяжелой болезни на 39-м году жизни.

«Я не могу поверить, я ее не знала лично, но плачу, не могу. У нее дочка, боже, как жаль, не могу поверить», – написала eliseeva84.

Многие переживают за маленькую дочку, которая осталась у певицы.

«Аж дыхание перехватило, тоже только что знакомый написал. Как жалко, и дочка еще маленькая, бедный ребенок, без мамы остаться. Юлечка, царство тебе небесное!» – соболезнует nata20_1990.

Также пользователи оставляют в соцсетях слова поддержки родным певицы в связи с тяжелой утратой.

«Светлая память Юле! Очень жаль. Соболезнования родным и близким!» – написал nirvanan911.

Началова находилась в столичной больнице в искусственной коме. По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание. Певица скончалась в субботу.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».