РИАМО - 16 мар. В Рязанской области перед судом предстанут обвиняемые в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, одним из фигурантов дела стал житель Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

В начале 2017 года двое жителей Рязани выполняли строительные работы на дачном участке, принадлежащем ветерану. Один из фигурантов под предлогом получения денежных средств в долг похитил у ветерана 395 тысяч рублей. Спустя почти год эти граждане, а также двое их знакомых пришли к дому ветерана в Рязани. Под предлогом возврата денег 47-летний житель Подмосковья зашел в квартиру, где напал на пожилого человека, стал его душить и наносить удары по голове и телу, требуя выдать деньги.

«Получив отказ, злоумышленник связал потерпевшего и заклеил ему рот скотчем. Затем он, обыскав квартиру, похитил денежные средства и имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей. После этого обвиняемые вместе с похищенным имуществом и денежными средствами скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался», – говорится в сообщении.

Троих подозреваемых в совершении данных преступлений удалось задержать. Еще один злоумышленник находится в федеральном розыске.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ («Разбой»), статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), статьей 161 УК РФ («Грабеж»).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении находящегося в розыске подозреваемого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.