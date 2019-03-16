РИАМО - 16 мар. Российская певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет после тяжелой болезни, сообщила ее PR-директор Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», – написала Исаева на своей странице в Instagram.

Началова находилась в столичной больнице в искусственной коме. По данным СМИ, все началось с ссадины на ноге артистки. Мигрирующая подагра и сахарный диабет привели к тому, что за ссадиной последовал отек. В результате Началову в срочном порядке доставили в больницу, где последовал резкий скачок уровня сахара в крови. После этого Началова уже не приходила в сознание.

Юлия Началова – российская певица и телеведущая. Известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

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