РИАМО – 16 мар. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что причиной ее расставания с актером Максимом Виторганом стали накопленные мелкие обиды, сообщается на сайте НТВ.

Ранее Виторган и Собчак заявили о своем разводе. В программе «Секрет на миллион», вышедшей в эфире НТВ в субботу, Собчак рассказала, как относится к разрывам, подчеркнув, что она человек очень верный и невлюбчивый. Также телеведущая ответила на вопрос, за что она может разлюбить.

«Вот у нас дома висит картина, на ней цитата Джона Леннона. Максим (Виторган – ред.) очень любит The Beatles, поэтому я нашла эту картину. Цитата по-английски, но по-русски это звучит так: «Любовь – это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело». Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так – в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», – сказала Собчак.

Она добавила, что в «смерти» любви всегда виноваты оба.

«Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей», – заключила Собчак.

До того как Собчак и Виторган сообщили о разрыве, в СМИ распространилась информация о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. В январе между Богомоловым и Виторганом произошла драка в одном из столичных кафе. Режиссер получил кулаком по лицу и голове, но вызывать полицию не стал.