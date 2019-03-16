РИАМО - 16 мар. В столичном районе Кунцево у директора фирмы украли Lexus за 3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило 15 марта от мужчины 1976 года рождения, директора фирмы. Инцидент произошел по адресу: Молодогвардейская улица, дом 47, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19:30 14 марта до 10:30 15 марта от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего пострадавшему автомобиля Lexus RХ200Т, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».