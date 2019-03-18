РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 мар. Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по городскому округу Подольск по оперативной работе Роман Кустов проведет прием граждан в понедельник, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по оперативной работе Роман Кустов встретится с жителями в понедельник с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы смогут все желающие.