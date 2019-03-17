РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 мар. Жителей подмосковных Люберец в воскресенье приглашают принять участие в чемпионате Москвы по мас-рестлингу.

Открытый чемпионат по мас-рестлингу пройдет в Klokov Baza Team по адресу: Москва, Электролитный проезд, дом №3, строение 1. Подать заявку можно по телефону: 8(916)606-45-73.

«РосМолСпорт Московской области» приглашает принять участие в открытом чемпионате как мужчин, так и женщин.

Мас-рестлинг – национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации. Он введен в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Спортсмены садятся напротив друг друга, ноги упирают в доску. Им необходимо вырвать у соперника палку из рук.