РИАМО - 16 мар. Стратегический бомбардировщик США B-52 с включенным транспондером совершил полет около границ России, он приблизился на расстояние 150 километров, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

Самолет зафиксировали в небе над Балтикой.

«Пятнадцатого марта 2019 года самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам РФ», – говорится в заявлении министерства обороны РФ.

Boeing B-52 Stratofortress – американский самолет, стоящий на вооружении ВВС Штатов с 1955 года. Этот самолет пришел на смену B-36.