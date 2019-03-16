РИАМО - 16 мар. На юго-востоке Москвы в районе Люблино неизвестный украл Mercedes-Benz GL500 за 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

С заявлением о краже в полицию обратился владелец автомобиля – безработный мужчина 1982 года рождения. Инцидент произошел по адресу: Ставропольская улица, дом 33.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 16:00 7 марта до 20:15 14 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz GL500, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».