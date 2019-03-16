РИАМО - 16 мар. Молодого человека ранили ножом в подвале жилого дома на востоке столицы, пострадавший доставлен в больницу, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу: улица Атарбекова, дом 4А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у дома по указанному адресу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости обнаружен гражданин 1990 года рождения, слесарь, который госпитализирован в медучреждение», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший получил ранение в подсобном подвальном помещении подъезда. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По данному делу был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в ОМВД неработающий мужчина 1984 года рождения.