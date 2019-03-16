РИАМО - 16 мар. Неизвестный злоумышленник украл у столичного пенсионера 3,8 миллиона рублей с банковского счета, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Пятнадцатого марта в 18:29 в ОМВД от пенсионера 1946 года рождения поступило сообщение о том, что в период с 13 до 15 марта с его банковского счета, открытого в отделении, расположенном на Ленинском проспекте, неизвестный совершил кражу более 3,8 миллиона рублей путем их перечисления на свою дебетовую карту», – сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».